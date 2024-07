Video “Pure qui rompete i c…”, tifoso Napoli chiede l’autografo a Buongiorno e i torinisti s’infuriano

Nella giornata odierna Alessandro Buongiorno, in attesa di completare il suo passaggio al Napoli, è a Torino. Il difensore si è presentato al raduno della formazione granata al Filadelfia per i saluti prima del trasferimento. Primo giorno per la nuova squadra di Vanoli, Buongiorno c'è in attesa del Napoli.

All'esterno del Filadelfia è comparso anche un tifoso azzurro, che ha provato a chiedere un autografo al classe '99, scatenando la rabbia dei tifosi del Torino: “Pure qui venite a rompere i co*lioni”, “Pure i napoletani abbiamo qui, mi ribolle il sangue”, hanno scritto diversi supporters sui social dei portali granata.