Quello che pure andrebbe detto dopo la sconfitta di Anfield

Elogi, applausi, attestati di stima per il Napoli primo nel suo girone Champions. Nessuno lo avrebbe pronosticato in estate eppure è successo, merito di cinque partite da applausi. La sesta è andata male. Il primo ko stagionale arriva ad Anfield, vince 2-0 il Liverpool, molti diranno: tanto la qualificazione era già in tasca. Vero. Ma una sconfitta resta una sconfitta e una squadra che punta in alto non può accontentarsi di sconfitte indolore. Bisognava essere più attenti nei due corner che hanno portato ai due gol del Liverpool e questo lo sa anche Spalletti, così come si potevano concretizzare di più le poche occasioni avute. Certo il gol di Ostigard grida ancora vendetta, non bisogna deprimersi, tutto giusto, ma neppure è salutare pensare che la sconfitta sia stata quasi 'utile' dato il contesto.