Raspa o Simeone per guarire dal mal di gol, ma entrambi non segnano da parecchio: il dato

Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori sono in ballottaggio per la partita di domani contro il Torino. Questo è quanto si legge su Tuttosport: "Chi dei due sarà scelto dal primo minuto, avrà il compito non da poco di sbloccare la situazione di stallo nella quale è venuto a cadere il Napoli di recente: nessun gol realizzato nelle ultime tre sfide, due di campionato contro Monza (0-0) e Roma (2-0) oltre al clamoroso scivolone in coppa Italia contro il Frosinone (0-4).

L’ultima rete messa a segno dagli azzurri è quella di Kvaratskhelia al 75’ del match con il Cagliari (2-1), ma per trovare Raspadori e Simeone nel tabellino dei marcatori bisogna tornare indietro di 8 partite e 2 mesi (a Salerno 0-2 il 4 novembre) per l’ex attaccante del Sassuolo e addirittura fino al 27 settembre (Napoli-Udinese 4-1) per il Cholito". C'è da aggiungere che quest'ultimo però è andato a segno in Champions League col Real Madrid.