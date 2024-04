Recupero Atalanta-Fiorentina, caos date: se la Dea va in finale, si gioca a campionato finito

Il recupero di Atalanta-Fiorentina resta un rebus, e con ottime possibilità si svolgerà dopo la trentottesima giornata di campionato.

Il recupero di Atalanta-Fiorentina resta un rebus, e con ottime possibilità si svolgerà dopo la trentottesima giornata di campionato. Lo ricorda gazzetta.it, nel giorno in cui Udinese e Roma sono scese in campo per la prosecuzione della partita sospesa per il malore di Ndicka. La gara fra orobici e toscani, viceversa, non fu ma iniziata e rinviata per l'arresto cardiaco che colpì Joe Barone, poi purtroppo scomparso.

31 maggio e 2 giugno tra le opzioni. La data del recupero dipende sostanzialmente dal percorso europeo di Atalanta e Fiorentina, rispettivamente in semifinale di Europa e Conference League. Soprattutto dalla Dea: in caso di mancato approdo dell'Atalanta in finale, difatti, la partita potrebbe svolgersi il 22 maggio, giorno dell'ultimo atto di Europa League. In caso contrario, la partita si potrebbe giocare il 31 maggio, se la Fiorentina non arriverà in finale di Conference, comunque oltre la fine del campionato. Con entrambe in finale, l'unica data disponibile sarebbe il 2 giugno, dopo la finale di Champions League e quasi una settimana dopo la fine della Serie A, a quel punto con l'asterisco.

Perché non rinviare la finale di Coppa Italia? È una domanda che in molti si sono posti, dato che si sarebbe potuto posticipare la gara tra Atalanta e Juventus, nell'ottica di preservare la regolarità del campionato e della sua ultima giornata. Dal 27 maggio, però, lo stadio Olimpico sarà in mano alla FIDAL, la federazione di atletica leggera, con gli Europei in programma in Italia a inizio giugno. E dopo il 26 maggio anche San Siro e Maradona, gli unici stadi presi in considerazione considerata la capienza, saranno occupati per concerti. Senza dimenticare il ruolo del presidente della Repubblica nella competizione.