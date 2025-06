Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Osimhen in cima alla lista Juve"

vedi letture

"Juve, batti tre colpi". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra su Igor Tudor e sulle necessità della Juventus in vista della prossima sessione di mercato. Il tecnico ha chiesto tre acquisti per aumentare la competitività della squadra e poter lottare su ogni fronte possibile. Tra le esigenze c'è anche quella legata all'acquisto di un nuovo attaccante, con Victor Osimhen in cima alla lista dei desideri.