Riecco Meret! Torna in panchina oltre due mesi dopo: il portiere è recuperato

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:46Notizie
di Pierpaolo Matrone

C’è di nuovo Alex Meret nel gruppo del Napoli. Dopo oltre due mesi ai box per la frattura del secondo metatarso del piede destro, il portiere dei due scudetti rientra tra i convocati e oggi siederà in panchina contro la Lazio nel lunch match delle 12.30.

Meret figura infatti tra le riserve nella distinta ufficiale consegnata dal Napoli. Ricordiamo che il portiere ex Udinese e SPAL è out dal mese di ottobre.