Ritiro Napoli a Dimaro: ecco quando saranno ufficializzate le date

Diego De Carli, responsabile dell'ufficio stampa della Val di Sole è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A, presentando alcuni dettagli del ritiro di Dimaro: “Anche il Napoli club Trento ed in Val di Sole si è festeggiato lo scudetto del Napoli. La prossima settimana saremo a Napoli per presentare ufficialmente le date del ritiro. Le date non dipendono da noi, è la società che fissa i ritiri in base ad una serie di parametri. Credo di aver capito che la società sta preparando qualche sorpresa, credo che l’inizio del ritiro possa avvenire il 12-13-14-15 luglio".