Prima pagina Tuttosport verso Lazio-Juventus: "Fumata bianconera"

"Fumata bianconera". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è al match di questa sera alle 18 che la Juventus giocherà nella capitale contro la Lazio. La squadra di Igor Tudor scenderà in campo all'Olimpico in uno spareggio per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.