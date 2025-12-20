Sarà Napoli-Bologna in finale, Corriere dello Sport: "La giusta finale"

Prima pagina

Oggi alle 08:10Notizie
Il Bologna festeggia la conquista di un altro grande traguardo. La squadra di Vincenzo Italiano si è imposta ai calci di rigore sull'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana e conquista l'ultimo atto della competizione contro il Napoli lunedì prossimo. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La giusta finale".