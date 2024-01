Sassuolo-Napoli e non solo: le date di recupero delle quattro partite

Quattro gare rinviate per la Supercoppa. Il Napoli non giocherà in Serie A per questo weekend. Ecco quando le sfide verranno recuperate

TuttoNapoli.net © foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com Quattro gare rinviate per la Supercoppa. Il Napoli non giocherà in Serie A per questo weekend. Ecco quando le sfide verranno recuperate. La prima partita, Bologna-Fiorentina, verrà disputata il 14 febbraio alle ore 19. Torino-Lazio giovedì 22 alle 20.45, mentre le ultime due, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta, sono in programma mercoledì 28 febbraio. La prima alle ore 18 e la seconda alle 20.45.