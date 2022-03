"Senza sciarpa non venire", gli appelli anche sui social per un muro azzurro in ogni settore

Tanti gli appelli per invitare i tifosi anche degli altri settori presentarsi con la sciarpa per creare un muro azzurro in ogni parte dello stadio.

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport "Senza sciarpa non venire". Dopo il volantino diffuso dalla Curva B, col ritorno ai cori, alle bandiere ed alle sciarpe per colore d'azzurro lo stadio come ai vecchi tempi, l'iniziativa si diffonde anche sui social ora dopo ora. Tanti gli appelli per invitare i tifosi anche degli altri settori presentarsi con la sciarpa per creare un muro azzurro in ogni parte dello stadio.