Serata amara per Ostigard: gioca 90’ ma la sua Norvegia perde 3-0 contro la Spagna

Buona la prima per la Spagna, che batte 3-0 la Norvegia: apre le marcature Dani Olmo, nel finale Joselu segna due gol in due minuti e chiude la gara. Serata amara per il difensore del Napoli Leo Ostigard, in campo per tutta la gara ma sconfitto dalle Furie Rosse. Vince anche la Romania contro Andorra: 2-0 il risultato finale, a segno anche l'attaccante del Parma Dennis Man. La Croazia si fa riprendere all'ultimo secondo dal Galles: al gol di Kramaric ha risposto Broadhead in pieno recupero. GRUPPO A

Spagna-Norvegia 3-0

13' Dani Olmo, 84' e 85' Joselu