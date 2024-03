Serie A, cambio valore rose nel 2023/24: Napoli fanalino di coda. Il dato di Transfermarkt

Transfermarkt nei giorni scorsi ha proposto la graduatoria dei cambi di valore di ciascuna delle 20 rose di Serie A in questa stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Transfermarkt nei giorni scorsi ha proposto la graduatoria dei cambi di valore di ciascuna delle 20 rose di Serie A in questa stagione. Comanda la graduatoria la Juventus: più 63,5 milioni di euro in positivo, evidenza della crescita di alcuni giovani (su tutti Yildiz).

Va molto bene anche il Bologna dei miracoli in questa particolare classifica (+52,5 milioni) così come l'Inter che sta dominando il campionato (+35,5). E poi degne di nota soprattutto Atalanta e Monza, tra chi ha fatto salti più pronunciati. Nella contro-classifica, fanalino di coda è il Napoli campione d'Italia, con 20 milioni di euro in meno di valore complessivo nella propria rosa, secondo il portale specializzato. Male anche Lazio (-17,5), Sassuolo (-17) ed Empoli (-15,2) mentre il dato del Verona è influenzato soprattutto dal rivoluzionario mercato invernale.

Cambiamenti di valore nel 2023/2024 (fonte Transfermarkt)

Juventus + 63,5 milioni

Bologna + 52,5

Inter +35,5

Atalanta +23,5

Monza +21

Frosinone +10,4

Genoa +9,9

Roma +4,5

Torino +2,9

Cagliari +1,5

Milan -

Fiorentina -3,6

Lecce -7,2

Salernitana -8,8

Udinese -11,9

Hellas Verona -14,5

Empoli -15,2

Sassuolo -17

Lazio -17,5

Napoli -21,2