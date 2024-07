Ufficiale Serie A: ecco le date delle soste e il turno infrasettimanale. Fissate date per la Coppa Italia,

La stagione 2024/25 prenderà il via nel weekend del 3-4 agosto con il primo turno preliminare della Coppa Italia

La Lega Serie A ha ufficializzato tutte le date della prossima stagione tra campionato e Coppa Italia. La stagione 2024/25 prenderà il via nel weekend del 3-4 agosto con il primo turno preliminare della Coppa Italia, e si concluderà ufficialmente con la 38esima giornata di campionato, in programma nel fine settimana del 24-25 maggio del 2025. Ci saranno quattro soste per gli impegni della Nazionale ed un solo turno infrasettimanale: 29-30-31 ottobre.

Domenica 08/09/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 13/10/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 17/11/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 23/03/2025 (per impegni gare Nazionali)

Inizio – domenica 18 agosto 2024

Sosta Nazionali – domenica 8 settembre 2024

Sosta Nazionali – domenica 13 ottobre 2024

Turno infrasettimanale – mercoledì 30 ottobre 2024

Sosta Nazionali – domenica 17 novembre 2024

Sosta Nazionali – domenica 23 marzo 2025

Fine – domenica 25 maggio 2025

Di seguito, inoltre, le date della Coppa Italia 2024/25 (ricordiamo che il Napoli entrerà in gara dai trentaduesimi)

Turno Preliminare

Domenica 04/08/2024

Trentaduesimi

Domenica 11/08/2024

Sedicesimi

Mercoledì 25/09/2024

Ottavi di finale

Mercoledì 04/12/2024

Mercoledì 18/12/2024

Quarti di finale

Mercoledì 05/02/2025

Mercoledì 26/02/2025

Semifinali (andata)

mercoledì 02/04/2025

Semifinali (ritorno)

Mercoledì 23/04/2025

Finale

Mercoledì 14/05/2025