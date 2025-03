Serie A, imbarcata Juve! Il Napoli ha di nuovo la miglior difesa

La Juventus crolla sotto i colpi dell'Atalanta, a pochi minuti dalla fine del posticipo della 28ª giornata di Serie A la squadra di Thiago Motta perde 0-4 contro i bergamaschi. Con le tre reti subite allo Stadium, la difesa bianconera perde la leadership, ora è il Napoli ad avere la miglior difesa della Serie A. 23 le reti subite dagli azzurri, contro le 25 incassate dalla Juventus.

