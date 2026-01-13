Ufficiale Serie A, l'AIC celebra Hojlund: è il miglior giocatore del mese di dicembre

Rasmus Hojlund è stato eletto dall'AIC Serie A come il miglior calciatore del mese di dicembre 2025. Ecco quanto scrive il portale dell'Associazione Calciatori Italiani sul mese d'oro dell'attaccante del Napoli: "Il dicembre di Rasmus Hojlund si apre con la doppietta contro la Juventus e si chiude con quella alla Cremonese. In mezzo c’è anche il gol in Supercoppa contro il Milan. Nel momento in cui il Napoli aveva bisogno di nuove energie, Hojlund è entrato in forma. Nel momento in cui Lukaku tornava a sedersi in panchina, Hojlund ci ha spinto a chiederci se nel Napoli non siano cambiate le gerarchie. Certo Hojlund non è stato il solo a cambiare nel Napoli, che anzi è cambiato a cominciare dalla struttura in campo e ha trovato in Neres un leader tecnico in grado di rimpiazzare McTominay (arretrato nella coppia di centrocampisti centrali) e De Bruyne. Ma è Hojlund a caricarsi sulle spalle i duelli offensivi più sporchi e duri e compiere il proprio dovere in fase di finalizzazione. Se non si può vincere il campionato senza un grande attaccante, Hojlund è il grande attaccante che serviva al Napoli in questa fase di stagione.

Se tagliare davanti a Kelly sul cross di Neres, o schiacciare di testa da pochi passi nella stessa partita, magari sono l’ABC del centravanti, il gol al Milan, con un angolo impossibile e Mike Maignan (miglior giocatore AIC del mese scorso) in porta, mostrano bene lo stato di brillantezza fuori dalla norma del danese. Quando è arrivato c’era un po’ di scetticismo, dimenticando forse che deve ancora compiere (tra un mese) 23 anni, e che quando è andato in Premier League, in una delle squadre dove è più difficile esprimersi, aveva appena 20 anni. Hojlund sembra aver ripreso la sua storia in Serie A da dove l’aveva lasciata ai tempi dell’Atalanta, mostrando un’intensità e una forza nei duelli corpo a corpo superiore a quella di quasi tutti gli altri attaccanti del campionato, che persino un difensore come Baschirotto ha faticato a contenere (e, di fatto, non ha contenuto). È migliorato anche grazie a Conte, che migliora tutti gli attaccanti su cui mette mano, ma non dimentichiamoci che Hojlund è ancora molto giovane e che probabilmente il meglio deve ancora venire".