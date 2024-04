Serie A, la classifica dopo la 34ª: Napoli fuori da tutto, aggancio Viola e la Lazio scappa

La classifica vede il Napoli ancor più in difficoltà: la Lazio è in piena fuga, con l'aggancio della Fiorentina gli azzurri sarebbero fuori da tutto

Con il posticipo tra Genoa e Cagliari termina la 34esima giornata di Serie A. A quattro gare dalla fine del campionato, la situazione in classifica vede il Napoli ancor più in difficoltà. Il pareggio contro la Roma ha permesso la piena fuga alla Lazio, che ora è a +5 punti blindando momentaneamente il settimo posto, valido per l'Europa League. In più con il sonoro 5-1 al Sassuolo la Fiorentina (con una partita in meno) si è portata a pari punti: in questo momento gli azzurri sarebbero fuori anche dalla Conference League.

Frenata anche da parte di Bologna e Roma, che dovranno ancora lottare per difendere il posto Champions con l'Atalanta che ha accorciato ed ha anche una gara da recuperare. Nelle zone basse della classifica si delineano sempre di più dei blocchi: uno con la Salernitana retrocessa e il Sassuolo quasi condannato essendo a -5 dalla quart'ultima; l'altro vede cinque squadre in tre punti (Udinese, Empoli, Frosinone, Verona, Cagliari), che si giocheranno la salvezza fino all'ultimo.

Ecco la classifica aggiornata di Serie A

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 59

Atalanta 57*

Lazio 55

Fiorentina 50*

Napoli 50

Torino 46

Monza 44

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Frosinone 31

Empoli 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15

* Una gara in meno