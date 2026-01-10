Foto
Serie A, la classifica: la Roma sorpassa momentaneamente il Napoli e aggancia il Milan
La Roma batte 2-0 il Sassuolo e aggancia momentaneamente il Milan al 2° posto della classifica, portandosi anche davanti al Napoli e a soli 3 punti dalla capolista Inter. Da sottolineare però come i capitolini abbiano due partite in più rispetto a tutte e tre le squadre attorno. Rimane fermo a quota 23 il Sassuolo.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 42 punti (18 partite giocate)
Milan 39 (18)
Roma 39 (20)
Napoli 38 (18)
Juventus 36 (19)
Como 34 (19)
Atalanta 28 (19)
Bologna 27 (19)
Udinese 26 (20)
Lazio 25 (19)
Sassuolo 23 (20)
Torino 23 (19)
Cremonese 22 (19)
Cagliari 19 (19)
Parma 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 16 (19)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 13 (20)
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com