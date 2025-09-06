Settore ospiti Fiorentina-Napoli, manca ok del Casms ma si va verso l'ampliamento: le ultime

Dopo la riunione del Cosp di ieri in Prefettura, come raccontato da FirenzeViola, non è stata presa nessuna decisione o comunque non sono state emesse determinazioni definitive sulla capienza del settore ospiti del Franchi. Nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stata analizzata infatti la situazione dello stadio e della possibilità di ampliare appunto il settore ospiti che dallo scorso anno ha una capienza ridotta a circa 300 posti.

Sabato, in occasione di Fiorentina-Napoli, il Franchi, finora chiuso per agevolare il restyling, potrebbe invece essere aumentato di qualche centinaio di posti (fino al doppio?). Filtra ottimismo su questa possibilità, ma perché avvenga serve ancora un'altra riunione, quella del Casms, che avrà dunque l'ultima parola anche perché, per come è posizionato il settore ospiti rispetto all'attuale curva Ferrovia, c'è una questione di sicurezza. La riunione dovrebbe avvenire nei primi giorni della settimana per non mettere in difficoltà i tifosi che sabato devono spostarsi a Firenze e prenotare pullman, treni o altri mezzi anche se spesso le decisioni non sono state così.