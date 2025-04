Sky - Conte non fa sconti, oggi doppia seduta: Mazzocchi e Gilmour titolari con l’Empoli

Doppia seduta oggi per il Napoli a Castel Volturno in vista della prossima gara di campionato contro l’Empoli. Il Maradona sarà nuovamente solo-out per sostenere gli azzurri nella prima di 7 finali da qui al termine della stagione.

Ma quali saranno le scelte di Antonio Conte? Di Lorenzo e Anguissa sono squalificati, gli indiziati per giocare al loro posto sono Mazzocchi e Gilmour. Meret sta invece smaltendo la sindrome influenzale che lo aveva costretto al forfait contro il Milan, così come McTominay, che sta meglio dopo la botta all’anca patita nel match del Dall’Ara. Si aspettano segnali da Spinazzola, che ormai da qualche settimana ha un fastidio all’adduttore. Monitorati con grande attenzione i muscoli di Buongiorno. Conte tiene d’occhio tutti, non fa sconti, riferisce Sky Sport. Doppia seduta oggi nonostante la temperatura, molto mite.