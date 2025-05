Prima pagina Tuttosport: "Juve, già si scalda Adeyemi"

"Bologna paradiso". Titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport, per celebrare l'impresa dei felsinei. Ndoye schianta il Milan: 51 anni dopo, 3° Coppa Italia. Vittoria meritatissima: rossoneri mai in partita, per Conceiçao niente 2° trofeo e addio ormai certo. Dai 30 mila tifosi rossoblù all'Olimpico il rimando alla storica frase di Bernardini. Italiano in trionfo: "Rivincita grandiosa dopo 3 finali perse". La dedica a Joe Barone.

Si parla anche di Juventus, con il seguente titolo in taglio alto: "Kolo, gol per il mercato. E già si scalda Adeyemi". In ballo per la Juve non c'è soltanto la Champions League. Il Dortmund per il 4° posto sta messo peggio dei bianconeri: l'attaccante è alla portata di Giuntoli. Muani da gennaio a quota 7: e la sua foto con la nuova maglia...