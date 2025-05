Prima pagina Corriere dello Sport: "Siamo Dei. Il Bologna alza la coppa dopo 51 anni"

"Siamo Dei". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il riferimento è ovviamente al Bologna, che trionfa all'Olimpico per 1-0 contro il Milan e si aggiudica la Coppa Italia. Rossoblù strepitosi: trofeo alzato dopo 51 anni.

Ndoye decide la finale davanti a oltre 30.000 tifosi felsinei in delirio. Italiano: "Siamo stati incredibili, la nostra gente meritava questo premio". Partita sempre in pugno, già centrata la qualificazione in Europa League. Prosegue il tecnico degli emiliani: "Dopo alcune delusioni forse è anche meritata, abbiamo fatto una grande partita, è stata una prestazione incredibile. Nel secondo tempo abbiamo risposto alle mosse del Milan, il percorso di quest'anno viene coronato con la coppa: questa gente meritava un premio.