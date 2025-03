Sky - Italia, la probabile formazione con la Germania: solo 2 del Napoli, out Politano e Raspa

vedi letture

Dopo la sconfitta contro la Germania, 2-1 a San Siro, l’Italia di Luciano Spalletti cercherà di ribaltare il risultato nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League. Di seguito le probabili scelte di formazione del ct della Nazionale per la sfida di stasera a Dortmund, secondo la redazione di Sky Sport.

Quattro probabili cambi per Spalletti, due in difesa. Dopo il forfait di Riccardo Calafiori, come braccetto di destra ci dovrebbe essere Gatti, con lo spostamento di Di Lorenzo da quinto sulla fascia destra al posto di Politano. Al centro giocherà il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno con Bastoni che scalerà sul centro-sinistra. Un altro cambio sarà a centrocampo, dovrebbe esserci infatti Ricci in cabina di regia, che andrà a sostituire Rovella. In attacco, infine l'ultimo cambio con Maldini che dovrebbe dare il cambio a Raspadori.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. Ct. Spalletti.