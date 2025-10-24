Ultim'ora Sky - Neres provato come falso 9! Ballottaggio aperto con Lucca

Il Napoli è orfano di Rasmus Hojlund da due partite e in entrambe è arrivata una sconfitta: gli azzurri sembrano non riuscire a trovare una quadra senza l'attaccante danese, che sarà assente anche nel big match di domani contro l'Inter a causa dell'affaticamento muscolare che deve smaltire da ormai più di una settimana.

Così, anche per le prestazioni poco convincenti di Lorenzo Lucca, il tecnico Antonio Conte sta ragionando su una soluzione alternativa: stando a quanto riportato da Sky Sport, nell'allenamento di oggi David Neres è stato provato come falso nove. È questa l'ultima idea dello staff azzurro, che potrebbe decidere di sfidare l'Inter senza un centravanti fisico ma con un calciatore più mobile e che non dia punti di riferimento come il brasiliano. La scelta definitiva però non è stata ancora presa: fino a domani sarà ballottaggio aperto tra Lucca e Neres.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Beukema-Juan Jesus 70-30%, Lucca-Neres 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini, Lobotka, Meret, Hojlund

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

Ballottaggi: Mkhitaryan-Sucic 70-30%, Bonny-Esposito 60-40%

Indisponibili: M. Thuram, Di Gennaro, Darmian, Palacios