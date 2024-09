SONDAGGIO - Juventus-Napoli senza gol. Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

A Torino termina 0 a 0: Juventus e Napoli si studiano, si temono ma non si fanno male con rarissime occasioni per parte. Conte nel secondo tempo ci crede e prova dalla panchina a vincerla ma i padroni di casa difendono bene. 1 punto per parte in una partita piuttosto equilibrata. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net