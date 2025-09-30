Ufficiale SSCNapoli, presentate nuove Sneakers Scudetto Limited Edition: in vendita solo 120 paia

La SSC Napoli è lieta di annunciare il lancio delle Sneakers Scudetto Limited Edition, realizzate in soli 120 esemplari per celebrare il quarto titolo tricolore della storia partenopea. Un progetto che unisce eccellenza artigianale italiana e identità azzurra, trasformando una scarpa in un simbolo di appartenenza.

Ogni paio nasce da un processo di 120 fasi interamente Made in Italy: camoscio pregiato, tagli rifiniti e tinti a mano con esclusivo effetto selleria e suola in vera gomma per garantire comfort e resistenza. Un percorso minuzioso che, con stile, dà vita a un oggetto da collezione pensato per chi vuole portare con sé un frammento di storia azzurra. Le Sneakers Scudetto saranno disponibili esclusivamente presso gli store ufficiali SSC Napoli di Via Calabritto e Piazza San Domenico a Napoli.