All'intervallo subito un cambio per il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'intervallo subito un cambio per il Napoli. Esce l'ammonito Olivera ed entra Mario Rui. Garcia non vuole correre rischi e proverà a aprire le gabbia del Bologna con l'ingresso in campo del portoghese.