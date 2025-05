Ufficiale L'Italia avrà 7 squadre in Europa nel 2025/26: ecco come si decideranno i posti

Con l’eliminazione della Fiorentina dalla Conference League, la Serie A ha una certezza: nel 2025/26 saranno sette le squadre italiane qualificate alle competizioni UEFA, una in meno rispetto alle otto dell’annata attuale. I posti europei verranno assegnati in base ai piazzamenti in campionato e all’esito della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma il 14 maggio.

Lo scenario base prevede:

1°-4° posto: accesso diretto alla Champions League

5° posto e vincitrice Coppa Italia: accesso alla Europa League

6° posto: accesso ai playoff di Conference League

Ma se la vincitrice della Coppa Italia sarà già qualificata per le coppe tramite il campionato — come potrebbe accadere nel caso del Milan — i posti verranno riassegnati così:

1°-4° posto: Champions League

5°-6° posto: Europa League

7° posto: Conference League

Nessuna variabile UEFA potrà ampliare il contingente italiano: né l’Inter, già qualificata alla Champions tramite la Serie A, né la Fiorentina, uscita in semifinale di Conference, potranno incidere in tal senso. Per avere un riferimento concreto, nella stagione 2024/25 - basata sulla classifica 2023/24 - le italiane in Europa sono state otto: cinque in Champions (grazie al ranking stagionale UEFA), due in Europa League e una in Conference.