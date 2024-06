TABELLA - Media spettatori in Serie A, dominano le milanesi: Napoli 4° e davanti alla Juve

E' stata svelata da Transfertmarkt la classifica della presenza media di spettatori negli stadi nell’ultima stagione in Serie A. Napoli al quarto posto con una media di 46.977 tifosi e davanti alla Juventus. Comanda la classifica l'Inter (72.838), seguita da Milan (72.000) e Roma (62.925). Di seguito la classifica completa.

Milan o Inter a far gli onori di casa non cambia: San Siro sempre pieno in questo campionato.#TMdatabase #SerieA pic.twitter.com/9QJrUEXlWy