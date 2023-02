Testa-coda anche per palle inattive: il Napoli segna più di tutti, la Cremo subisce più di tutti

Domani al Maradona si sfidano la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questo campionato e quella che ne incassa di più da fermo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sfida tra prima e ultima non solo per punti. Domani al Maradona si sfidano la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questo campionato (il Napoli 15, di cui tre nel match d’andata) e quella che ne incassa di più da fermo (la Cremonese, 13, di cui due degli ultimi quattro subiti); gli azzurri vantano anche 10 gol su sviluppo di corner (altro primato, di cui due all’andata) e la Cremonese da angolo ne ha subiti sei (record negativo condiviso con l’Empoli). Lo riferiscono i colleghi di Opta.