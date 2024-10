Tmw - Italia-Belgio, 5,5 per Di Lorenzo: “In evidente ritardo sul gol del 2-2”

Italia-Belgio finisce 2-2. Cambiaso e Retegui illudono, poi rimonta della squadra di Tedesco facilitata dal rosso preso da Pellegrini. Al termine del match la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri.

Donnarumma 6 - Subisce due gol su cui non ha particolari colpe. Nel secondo tempo è costantemente sotto pressione, ma non è mai chiamato a grandi interventi.

Di Lorenzo 5.5 - Primo tempo senza sbavature, nella ripresa va in difficoltà soprattutto sui calci d'angolo: è in evidente ritardo sul gol del 2-2.

Bastoni 5.5 - Primo tempo maestoso sporcato dal passaggio sbagliato su Pellegrini: è vero che il capitano della Roma avrebbe dovuto lasciar correre, ma in quella occasione lo serve come peggio non si può. Gli va di lusso nel secondo tempo: l'intervento su Openda è falloso, l'arbitro concede corner.

Calafiori 6 - Nulla da dire quando è l'Italia a fare la partita, aggredisce lo spazio con coraggio e consapevolezza. Meno puntuale in marcatura: anche lui ha delle colpe sul 2-2.

Cambiaso 7.5 - Realizza il primo gol, genera il secondo. Letale in zona offensiva, ma altrettanto preciso quando c'è da difendere: per informazioni chiedere a Trossard.

Frattesi 6 - Legge in ritardo lo schema del Belgio da calcio piazzato sul gol del 2-1. Paradossalmente meglio in inferiorità numerica quando prende il posto di Pellegrini e gioca alle spalle di Retegui. Dal 90esimo Bellanova s.v.

Ricci 7 - Dopo Pizarro, Brozovic e Lobotka ecco il nuovo regista a cui Spalletti ha deciso di affidare le chiavi della sua squadra. In tre partite ha messo d'accordo tutti: è il centrocampista centrale di cui questa squadra ha bisogno. Preciso e pragmatico nelle sue letture, è sempre disponibile nel raccoglierlo e ripulirlo. Dal 71esimo Fagioli - Dimostra di saper soffrire.

Tonali 6.5 - La sua intensità in entrambe le fasi di gioco è fondamentale per non staccare mai la spina. La Nazionale da settembre è tutt'altra squadra anche perché lui è tornato: top player. Dall'81esimo Pisilli s.v.

Dimarco 7.5 - L'apertura sul secondo gol è degna del miglior Calhanoglu. ha un'abilità unica nel gioco quinto su quinto: Cambiaso ringrazia. Dal 71esimo Udogie 6 - Entra bene in partita.

Pellegrini 4 - Sciupa una prima mezz'ora da sette in pagella con un intervento killer, senza senso. Bastoni l'avevo servito male, aveva forzato la costruzione dal basso e lui doveva lasciar andare: invece ha lasciato l'Italia in dieci dal 39esimo.

Retegui 7 - E' sempre in luce, è sempre lucido. Il tap-in del 2-0 è il meno in una prestazione preziosa soprattutto quando l'Italia resta in dieci: anche isolato dimostra di saper tenere botta e fa reparto da solo. Dall'80esimo Raspadori s.v.

Luciano Spalletti 6.5 - Nella prima mezz'ora s'è vista la miglior Italia della sua gestione e se poi la partita cambia volto non è certo per colpa sua. Nella ripresa la squadra è apparsa presto stanca: forse poteva fare prima certi cambi.