Tmw - La rincorsa Scudetto del Napoli passa anche da due riserve che in estate andranno via

Minuto numero 75. E' il momento del secondo cambio di Antonio Conte, dell'ingresso di Leonardo Spinazzola. Il pubblico presente al Maradona vede la sostituzione e si alza in piedi per applaudire la prestazione di Pasquale Mazzocchi. Tornato titolare dopo circa due mesi per sostituire lo squalificato Giovanni Di Lorenzo, l'ex Salernitana per una delle prime volte in questa annata ha giocato nel suo ruolo e l'ha fatto esibendo la migliore prestazione stagionale.

Tre minuti prima dell'uscita di Mazzocchi, per la seconda volta in questo campionato, aveva fatto il suo ingresso in campo il difensore spagnolo Rafa Marin. Conte l'ha gettato nella mischia dopo lo strappo rimediato da Juan Jesus, l'unica alternativa possibile vista l'assenza per infortunio di Alessandro Buongiorno. L'impatto dello spagnolo è stato positivo e sabato, sul campo del Monza, toccherà proprio a lui dal primo minuto se l'ex capitano del Torino non riuscirà a recuperare in tempo.

Pasquale Mazzocchi e Rafa Marin difficilmente rientreranno nel progetto Napoli per la prossima stagione. Entrambi in estate verranno messi sul mercato, ceduti a titolo definitivo se si presenterà l'opportunità. Oggi però in una squadra in costante emergenza da più di due mesi a questa parte stanno dando il loro contributo e non è un contributo banale. La sfida contro l'Empoli ha detto che servono anche loro per non steccare una rincorsa che non permette ulteriori inciampi da qui al 25 maggio.