Sky - Infortunio Juan Jesus, domani gli esami: a Monza può giocare Rafa Marin

Tre gol per il meno tre. Il Napoli stavolta non sbaglia, contro l'Empoli regala al Maradona sold-out una bella esibizione, trascinato da un vero e proprio show di McTominay (doppietta) e Lukaku (due assist e un gol). E così torna a sole tre lunghezze di distanza dalla vetta occupata dall'Inter.

La nota stonata della serata di ieri è l’infortunio occorso a Juan Jesus, costretto al cambio nel secondo tempo. Al suo posto è entrato Rafa Marin, al debutto da titolare al Maradona in campionato. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il brasiliano domani si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. A Monza, considerando il fatto che Buongiorno non è al 100%, la coppia difensiva potrebbe essere composta da Rrahmani e Rafa Marin.