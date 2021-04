TN in Podcast - ADL sotto attacco, il partito pro-Gattuso fa il bene del Napoli?

Tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso - e di conseguenza per il futuro della panchina del Napoli - la situazione è ben definita da tempo. Eppure oggi si parla di polveriera Napoli e rapporto ai minimi storici tra i due. Da Milano si sono aggiunti altri difensori del tecnico calabrese, ma attaccare il presidente in questo momento delicato della stagione, anacronisticamente, quanto può fare il bene del Napoli? Nell'appuntamento di oggi di "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato la situazione con le voci di Arturo Minervini e Pierpaolo Matrone.