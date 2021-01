Top10 Gol 2020, 2^ posto: Insigne non ha perso quell'abitudine

Un anno di gol ed emozioni, lo abbiamo riassunto scegliendo le dieci reti più belle realizzate dal Napoli da gennaio a dicembre di questo a suo modo indimenticabile 2020

2^ - Lorenzo Insigne in Napoli-Torino - Sembrava finita, era finita, ma nel momento di maggior difficoltà l'ha riaperta Insigne. Il gol al Torino, l'ultimo del Napoli nel 2020, è del capitano: un altro tiro a giro, ma non l'ennesimo. Stavolta è diverso. E' volante. Insigne colpisce la palla delicatamente, segna una rete stupenda, dal replay il giro che riesce a dare al pallone è straordinario. Sirigu non può farci nulla. Insigne esulta, peccato che il suo gesto valga solo il pari.