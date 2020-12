Top10 Gol 2020 - Insigne esagera, l'assenza a sorpresa e il gol storico da ricordare

10^ - Matteo Politano in Napoli-Udinese - Si ripeterà, Politano, che ha inaugurato la sua avventura azzurra con uno splendido gol all'Udinese. Tiro secco col mancino sul primo palo, sfera imprendibile per Musso. Dal limite l'ex Inter calcia con grande potenza dimostrando quelle che sono le sue qualità. Un esterno diverso da Callejon ma ugualmente inciso in zona gol. Con un colpo in più: il tiro da fuori area. E che tiro...

9^ - Dries Mertens in Sampdoria-Napoli - Diranno: era a porta vuota. Ma provateci voi a sorprendere il portiere con tale precisione e puntualità. Mertens a Marassi contro la Sampdoria segna mentre Audero usciva a vuoto, lo fa con un bellissimo destro a giro dalla lunga distanza che s'insacca preciso alle spalle del portiere. Mertens non era particolarmente pressato ma è riuscito comunque a segnare in pochi secondi. Preciso e geniale. Com'è nel suo stile.

8^ - Fabian Ruiz in Brescia-Napoli - Non segna molto Fabian Ruiz, anche nel 2020 ha realizzato pochi gol, ma tutti belli. Come quello realizzato a fine febbraio contro il Brescia. Un tiro a giro col mancino che si insacca all'angolino, gol che replicherà, con deviazione, anche con Inter e Lazio. Ma questo, senza nessun altro tocco, è una perla. Peccato sia raro. Servirebbe maggiore continuità sotto porta per lui. E non solo...

7^ - Matteo Politano in Napoli-Atalanta - Movimento classico: da destra ad accentrarsi. Politano, come con l'Udinese, prende la mira e colpisce. I difensori dell'Atalanta gli lasciano troppo spazio e lui ringrazia, ne approfitta, realizzando un super gol nel pomeriggio del poker all'Atalanta. Pur discontinuo, l'ex esterno dell'Inter ha già realizzato al Napoli diversi gol nel suo 2020 azzurro. Tra questi, quello ai nerazzurri è particolarmente bello.

6^ - Lorenzo Insigne in Napoli-Roma (stagione 2019/20) - Un altro tiro a giro, ancora? Che c'è di male se Insigne, da quand'è nato, ci ha preso gusto. Il capitano del Napoli decide la gara contro la Roma, quella dello scorso anno, mettendosi in proprio, con uno splendido gol sul secondo palo. Il suo destro è preciso, mira all'angolino e lo indovina. Un colpo alla Insigne per una vittoria sudata ma conquistata, purtroppo, nel silenzio dell'ex San Paolo.

5^ - Lorenzo Insigne in Napoli-Roma (stagione 2020/21) - La magia di Diego sul destro vellutato di Insigne. La punizione con la quale il capitano del Napoli inaugura il poker alla Roma è bellissima. La palla scavalca la barriera e si insacca alle spalle di Mirante. Un gesto tecnico straordinario perché difficile. Non era facile offrire alla palla quella traiettoria. Insigne ce l'ha fatta.

4^ - Dries Mertens in Cagliari-Napoli - Un colpo da biliardo da tre punti. Partita anonima, difficile, bloccata. Serviva un gesto, un guizzo. Lo trova Dries Mertens, sempre lui, abile dal vertice sinistro dell'area di rigore a superare Cragno con un arcobaleno di rara precisione. Un bellissimo gol che vale l'1-0 e dunque la vittoria su un campo difficile. Dal nulla, ecco Dries. Brillante anche in questo 2020.

3^ - Piotr Zielinski in Napoli-Real Sociedad - Il nuovo nome, il Maradona, lo avrà ispirato. Piotr Zielinski segna un eurogol in Europa League contro la Real Sociedad. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, appostato dal vertice destro dell'area di rigore, al limite, stoppa la palla e col destro, al volo, segna un gol stupendo, una rete 'alla Zielinski' per esecuzione e tecnica. Un bolide imprendibile. Un gran bel gol.

2^ - Lorenzo Insigne in Napoli-Torino - Sembrava finita, era finita, ma nel momento di maggior difficoltà l'ha riaperta Insigne. Il gol al Torino, l'ultimo del Napoli nel 2020, è del capitano: un altro tiro a giro, ma non l'ennesimo. Stavolta è diverso. E' volante. Insigne colpisce la palla delicatamente, segna una rete stupenda, dal replay il giro che riesce a dare al pallone è straordinario. Sirigu non può farci nulla. Insigne esulta, peccato che il suo gesto valga solo il pari.

1^ - Dries Mertens in Napoli-Barcellona - Per la gloria ma anche per l'occasione: è questo, è di Ciro, il gol più bello del 2020. Il più bello per tanti motivi. Perché Mertens lo fa stupendo, perché è contro il Barcellona, perché vale l'aggancio ad Hamsik e, soprattutto, perché arriva agli ottavi Champions e in uno stadio ancora pieno, prima del Covid e dell'incubo da noi tutto vissuto. Un istante di straordinaria normalità divenuta storia. Grazie a Mertens. E a Zielinski, cui va il gran merito di apparecchiare la tavola. Poi ci penserà l'affamato Ciro...