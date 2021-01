Top10 Gol 2020, 3^ posto: ma che ha combinato Piotr?

Un anno di gol ed emozioni, lo abbiamo riassunto scegliendo le dieci reti più belle realizzate dal Napoli da gennaio a dicembre di questo a suo modo indimenticabile 2020

3^ - Piotr Zielinski in Napoli-Real Sociedad - Il nuovo nome, il Maradona, lo avrà ispirato. Piotr Zielinski segna un eurogol in Europa League contro la Real Sociedad. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, appostato dal vertice destro dell'area di rigore, al limite, stoppa la palla e col destro, al volo, segna un gol stupendo, una rete 'alla Zielinski' per esecuzione e tecnica. Un bolide imprendibile. Un gran bel gol.