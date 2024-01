Torino-Napoli, statistiche e curiosità: gli azzurri puntano sulla forza della panchina

La 'virtù' di quest'anno del Napoli era e resta quella dei gol segnati dai giocatori partiti in panchina.

Sei-sei-sei. Non c'è niente di diabolico in queste cifre che, semplicemente, riassumono il campionato del Torino fino a questo momento. Una squadra, quella granata, che 'galleggia' a metà classifica e alla quale è mancato il salto di qualità. Il Napoli, suo malgrado, è ben lontano dai fasti dell'anno scorso e il cambio in panchina con il ritorno di Mazzarri ancora non sta dando grandissimi frutti. Quattro gare perse nelle ultime sette in A, sono lì a dimostrarlo.

Un solo punto nelle ultime otto partite. Questo è quello che il Napoli ha concesso al Torino nelle gare giocate per la A, in Piemonte. Per ritrovare una vittoria granata tocca risalire a un po' di tempo fa, esattamente, al 1 marzo 2015 quando il Toro si impose per 1-0 con gol di Glik.

La 'virtù' di quest'anno del Napoli era e resta quella dei gol segnati dai giocatori partiti in panchina. Prima dello svolgimento di questo turno, gli azzurri erano primi in questa graduatoria, con la Roma, con otto gol all'attivo. Sui rigori a favore c'è un andamento opposto tra queste due squadre: il Torino ne ha calciato solo uno (peggio c'è solo l'Atalanta ferma a zero), il Napoli invece sei (meglio solo l'Inter con 7 all'attivo).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

71 incontri disputati

25 vittorie Torino

24 pareggi

22 vittorie Napoli

81 gol fatti Torino

77 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Napoli 1-0, 24° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

2022/2023 Serie A Torino vs Napoli 0-4, 27° giornata