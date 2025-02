Tra Ranieri e Conte mai un pari, serie nera del giallorosso contro il Napoli: i precedenti

Le sfide tra Claudio Ranieri e Antonio Conte non possono finire in pareggio. I precedenti che cominciano ad essere diversi (7 complessivamente) ci dicono principalmente questo. Poi ci dicono anche che Conte si è imposto in 5 circostanze, ma quando gioca in casa Ranieri (così come avverrà stasera) è 1-1 il computo dei successi. Il tecnico di Testaccio si è imposto contro quello salentinese per 2-1 in Sampdoria-Inter, sedicesima giornata del campionato 2020/21.

Nella sua lunga carriera di allenatore, Ranieri ha avuto stagioni importanti a Napoli che è stato il suo vero trampolino di lancio. Contro gli azzurri però parte in svantaggio in fatto di vittorie e di reti segnate. Questo perché non vince da tempo ormai, esattamente dal 4 ottobre 2009 (Roma-Napoli 2-1). Dopo di questa affermazione ci sono stati 2 pareggi e ben 10 sconfitte contro i partenopei per lui.

Ci sono due sole sconfitte contro la Roma per Conte. Il KO non si verifica da tempo per l'allenatore leccese. Dal 16 febbraio 2013 per la precisione quando i giallorossi sconfissero la sua Juventus con il punteggio di 1-0: a decidere l'incontro fu una splendida rete di un campione come Totti.

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS CONTE

2 vittorie Ranieri

0 pareggi

5 vittorie Conte

7 gol fatti squadre Ranieri

14 gol fatti squadre Conte

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS NAPOLI

9 vittorie Ranieri

4 pareggi

12 vittorie Napoli

36 gol fatti squadre Ranieri

38 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS ROMA

6 vittorie Conte

4 pareggi

2 vittorie Roma

22 gol fatti squadre Conte

10 gol fatti Roma