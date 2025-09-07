Trionfo per il volley femminile: Italia campione del mondo! Altro oro per la napoletana De Gennaro

Trionfo per il volley femminile: Italia campione del mondo! Altro oro per la napoletana De Gennaro
Oggi alle 16:40Notizie
di Antonio Noto

L'Italia femminile conquista il titolo mondiale di pallavolo! Finale al cardiopalma per la Nazionale di Velasco, che conquista un trionfo storico contro la Turchia a Bangkok. Le azzurre si laureano campioni del mondo per la seconda volta nella loro storia, a 23 anni di distanza dalla vittoria di Berlino, vincendo 15-8 al quinto set. Le azzurre hanno vissuto una partita ricca di emozioni e continui ribaltamenti, andando due volte in vantaggio ma subendo i pericolosi ritorni delle avversarie, trascinate da una Vargas inarrestabile da 33 punti.

Decisive per l’Italia le prove di Egonu (22 punti) e Antropova (14), unite al contributo fondamentale di Sylla (19), vera anima della squadra nei momenti di difficoltà. Solo al tie-break le ragazze di Velasco hanno trovato la forza di chiudere la sfida, interrompendo la spinta turca e scrivendo una pagina indimenticabile della pallavolo azzurra. Grande soddisfazione personale anche per la napoletana Monica De Gennaro, la veterana della squadra azzurra nata a Piano di Sorrento e campionessa olimpica nel 2024, è stata premiata come miglior libero del torneo.