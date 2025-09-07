Trionfo per il volley femminile: Italia campione del mondo! Altro oro per la napoletana De Gennaro

L'Italia femminile conquista il titolo mondiale di pallavolo! Finale al cardiopalma per la Nazionale di Velasco, che conquista un trionfo storico contro la Turchia a Bangkok. Le azzurre si laureano campioni del mondo per la seconda volta nella loro storia, a 23 anni di distanza dalla vittoria di Berlino, vincendo 15-8 al quinto set. Le azzurre hanno vissuto una partita ricca di emozioni e continui ribaltamenti, andando due volte in vantaggio ma subendo i pericolosi ritorni delle avversarie, trascinate da una Vargas inarrestabile da 33 punti.

Decisive per l’Italia le prove di Egonu (22 punti) e Antropova (14), unite al contributo fondamentale di Sylla (19), vera anima della squadra nei momenti di difficoltà. Solo al tie-break le ragazze di Velasco hanno trovato la forza di chiudere la sfida, interrompendo la spinta turca e scrivendo una pagina indimenticabile della pallavolo azzurra. Grande soddisfazione personale anche per la napoletana Monica De Gennaro, la veterana della squadra azzurra nata a Piano di Sorrento e campionessa olimpica nel 2024, è stata premiata come miglior libero del torneo.