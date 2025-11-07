Turno di riposo per Politano? KK conferma: Conte pensa a questo tridente
Matteo Politano potrebbe rispettare un turno di riposo nella prossima partita contro il Bologna. Al Dall'Ara, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Antonio Conte potrebbe schierare il tridente Neres-Hojlund-Elmas. All'ex Inter e Sassuolo servirà tirare un po' il fiato dopo aver giocato quasi tutte le partite.
Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro