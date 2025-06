Prima pagina Tuttosport: "Juve, subito tre mosse per Comolli. Inter su Fabregas"

La Juventus torna a parlare francese e lo fa grazie all’insediamento ufficiale di Damien Comolli, che da infatti il via all'ennesima rivoluzione con cui il club cerca di ritrovare la strada dopo la travagliata fine del ciclo d'oro dei nove scudetti, gravata da non trascurabili addentellati politici, giudiziari e in definitiva economici.

Come scritto da Tuttosport in prima pagina, il nuovo dg bianconero adesso sarà chiamato a tre mosse. Innanzitutto avrebbe già ripreso i contatti col PSG per trattenere ancora a Torino Kolo Muani. Domani incontro col tecnico e Chiellini per parlare anche di mercato, settore per cui ora si candida Salihamidzic (in vantaggio su Massara e Diego Lopez). Tognozzi torna come capo scouting.