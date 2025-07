Prima pagina Tuttosport: "Osimhen: Galatasaray a oltranza col Napoli"

"Comolli e Yildiz, top da Juve": questo è il titolo scelto come principale per la prima pagina di Tuttosport. Intervista a Matuidi: ha avuto il dg al St. Etienne e considera il turco un fuoriclasse. L'ex centrocampista (3 scudetti in bianconero) è dirigente del Miami: "Damien vive e respira calcio 24 ore al giorno, farà grandi cose. Kenan è pazzesco: già mi piaceva, ma vederlo dal vivo...". Offerta araba per Nico. Gatti, no a Conte: rinnovo fino al 2030.

Si parla anche dell'altra parte della città, con questo titolo in taglio basso: "Oristanio, prima mossa Toro". Chiesto il prestito, il Venezia vuole la cessione: si tratta. Nel frattempo, il caso Osimhen rallenta l'affare Ngonge col Napoli. Sondaggio per Cerny, ala del Wolfsburg. Capitolo uscite: Spartak Mosca su Coco. Domani Fila aperto ai tifosi per l'allenamento.