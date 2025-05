Prima pagina Tuttosport sul valzer panchine: "Juve-Conte, decide Allegri"

Questa mattina in prima pagina, Tuttosport ha deciso di titolare in questo modo: "Juve-Conte, decide Allegri". Vertice fra De Laurentiis e Antonio: ma i tempi li detta Max, in ballo tra Napoli e Inter. Il tecnico livornese aspetta di conoscere la decisione di Inzaghi prima di impegnarsi con De Laurentiis, che prende tempo e prova a rilanciare con Conte. Vicino l'ingresso di Comolli nei quadri bianconeri, bilancio verso il pareggio. Mercato: tentazione Endrick.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio alto: "Sì, Cairo caccia Vanoli. Per il Toro sale Baroni". L'ormai ex allenatore al Filadelfia per liberare l'ufficio". Il presidente granata punta sul tecnico della Lazio e attende le mosse di Lotito (che può portare Sarri a Roma). Gattuso e Gilardino le prime alternative. Il post velenoso di Sanabria: contro Vanoli?