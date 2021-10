UFFICIALE - Ammenda anche per Edo De Laurentiis: "Espressione irriguardosa con tono sarcastico"

Non solo Luciano Spalletti, anche Edoardo De Laurentiis è stato multato dal Giudice Sportivo per quanto accaduto al termine di Roma-Napoli. Il vicepresidente azzurro dovrà pagare un'ammenda di 10 mila euro "per avere, al termine della gara, entrando senza titolo sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara, con tono sarcastico, un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", si legge nel comunicato.