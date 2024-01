UFFICIALE - I convocati per Torino: out Ostigard, prima per Mazzocchi! Recuperati 4 azzurri

Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati in vista di Torino-Napoli, in programma per domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino

Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati in vista di Torino-Napoli, in programma per domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 19esima giornata di Serie A. Ancora diverse le assenze, a cui si è aggiunto Ostigard, ma l'allenatore di San Vincenzo recupera almeno Politano, Juan Jesus, Gaetano e Zanoli. Di seguito l'elenco completo. I CONVOCATI CONTINI Nikita GOLLINI Pierluigi IDASIAK Hubert DI LORENZO Giovanni D’AVINO LUIGI JUAN Jesus MARIO RUI Silva Duarte RRAHMANI Amir ZANOLI Alessandro MAZZOCCHI Pasquale DEMME Diego CAJUSTE Jens GAETANO Gianluca LINDSTROM Jesper LOBOTKA Stanislav ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha POLITANO Matteo RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni ZERBIN Alessio