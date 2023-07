UFFICIALE - Le 4 amichevoli di Castel di Sangro in Pay per View: il costo e dove vederle

Sono state ufficializzate dalla SSCNapoli quattro amichevoli per il ritiro di Castel di Sangro.

Sono state ufficializzate dalla SSCNapoli quattro amichevoli per il ritiro di Castel di Sangro. Si parte il 29 luglio con Napoli-Hatayspor, a seguire Napoli-Girona il 2 agosto, Napoli-Ausburg il 6 agosto, a chiudere l'ultimo test prima del campionato Napoli-Apollon Limassol l'11 agosto. Tutte e quattro le gare avranno inizio alle 18.30 e saranno trasmesse sulla piattaforma satellitare di SKY in modalità Pay per View, il costo di ogni gara sarà di 9,99€.