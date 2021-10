UFFICIALE - Nkoulou lascia il Torino e va in Premier: raggiunge Ranieri al Watford

Nicolas Nkoulou è un nuovo giocatore del Watford. L'ex difensore del Torino si trasferisce da svincolato in Inghilterra con un accordo fino al termine della stagione. 31 anni, nei suoi 4 anni in granata il camerunese ha raccolto 135 presenze un tutte le competizioni, segnando 6 reti.

🤝 We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.



Welcome to Watford, Nicolas! @_AFEX