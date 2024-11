Podcast A Milano la mossa coraggiosa di Conte mancata con l'Atalanta

Il Napoli esce ancora indenne da San Siro: contro l'Inter arriva un 1-1 che permette alla formazione di Antonio Conte di andare alla sosta ancora da capolista. Su questo pareggio ci sono anche i meriti dell'allenatore salentino, che con una mossa è riuscito a concedere le briciole ai campioni d'Italia.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la partita di San Siro con un ampio focus. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.