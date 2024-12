Podcast Ancora lassù: ricordate il calendario facile? Cosa ci dice il gol di Raspa e la prima di Neres-Kvara

Il Napoli è tornato in vetta alla classifica di Serie A alla diciottesima giornata. Grazie a tre vittorie di fila, soprattutto all'ultima contro il Venezia. Prima si parlava di calendario facile per gli azzurri, ora non si può più dire. Cosa ci ha detto questo match? E il gol di Raspadori? E la prima di Neres e Kvaratskhelia da titolari insieme?

